Сотрудник РАН Сухов: США приняли активное участие в помощи повстанцам в Сирии, перекрыв дорогу подкреплениям из Ирана

Армия США сыграла активную роль в помощи повстанцам в Сирии, перекрыв дорогу подкреплением из Ирана. Такую точку зрения в беседе с телеканалом «Звезда» высказал ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов.

По его словам, Соединенные Штаты контролируют северо-восток Сирии, там же и находятся американские военные базы.

«Очень надеялись, что шиитское ополчение, которое финансируется и обучается Ираном, из Ирака придет на помощь. Там достаточно боеспособные части, но этого не произошло», — сказал Сухов.

В свою очередь в Вашингтоне опровергли свою причастность к конфликту в Сирии, сообщив, что США не имеют никакого отношения к наступлению «Хайят Тахрир аш-Шам» (HTS)*.

* организация, признанная террористической на территории РФ