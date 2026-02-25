Сотрудник Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Василий Останин-Головня высказал мнение о ситуации в Ливане и возможной эскалации конфликта между Израилем и движением «Хезболла». Он подчеркнул, что планы Израиля относительно Южного Ливана существуют давно и остаются актуальными, написали «Известия» .

Доктрина Израиля направлена на предотвращение захвата Южного Ливана «Хезболлой» и уничтожение инфраструктуры противника в минимальные сроки. При этом Израиль стремится минимизировать собственные потери и не втягиваться в длительные боевые действия, которые могут привести к истощению ресурсов и перегрузке армии.

Эксперт подчеркнул, что конфликт в Персидском заливе может трансформировать Ливан в театр военных действий, так как «Хезболла» обязана подтвердить свою лояльность оси сопротивления, состоящей из Ирана и Сирии. Эмиграция части сотрудников дипмиссии США из Ливана также свидетельствует о растущей напряженности и готовности к конфликту.

Хотя вероятность полномасштабной войны пока остается низкой, Останин-Головня подчеркнул, что в случае начала конфликта Ливану придется испытать серьезные трудности, связанные с разрушением инфраструктуры и гибелью мирных жителей.