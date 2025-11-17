Сотрудник РАН Кошкин высказал мнение, что Трамп стремится наказать своих политических оппонентов

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в интервью ИА НСН прокомментировал заявления о возможном уголовном преследовании бывшего президента США Барака Обамы.

Он подчеркнул, что американская политика построена на системе сдержек и противовесов, что затрудняет проведение уголовных дел против бывших руководителей страны.

Кошкин отметил, что Дональд Трамп, очевидно, стремится наказать своих политических оппонентов, но доказать участие Обамы в заговоре или государственном перевороте будет крайне сложно. Он указал, что такие обвинения могут вызвать широкий общественный резонанс и негативное восприятие со стороны общественности.