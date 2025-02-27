Сотрудник РАН Ярмолюк: США смогли бы помочь России в добыче редкоземельных металлов

Заведующий лабораторией редкоземельного магнетизма в Институте геологии рудных месторождений РАН Владимир Ярмолюк в беседе с ИА НСН отметил, что, несмотря на большие запасы редкоземельных металлов в России, многие из них расположены в труднодоступных регионах.

Современные технологии не позволяют эффективно разрабатывать эти месторождения. Сотрудничество с США могло бы помочь преодолеть эти трудности и развить добычу редкоземельных металлов.

«Если привлечь американских инвесторов, то, может быть, они своими технологиями нам помогут, во-первых, перерабатывать наши трудные руды, а во-вторых, добраться до тех мест, где инфраструктура не развита», — сказал эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова сотрудничать с США в сфере добычи редкоземельных металлов на территории страны.