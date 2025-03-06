Сотрудник РАН Федоров заявил, что Макрон боится сближения США и России

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с ИА НСН высказал мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон боится сближения США и России, поэтому делает громкие высказывания.

Ранее Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы. Он выступил против перемирия в российско-украинском конфликте «любой ценой».

«Это довольно эмоциональное, истерическое выступление. В начале своей речи он сказал, что меняется мировой порядок, он становится непредсказуемым. Трамп отворачивается от Европы, Макрон это все считает угрозой, он хочет действовать», — сказал Федоров.

Французский лидер также боится, что Европу не включат в переговорный процесс по миру, добавил он.