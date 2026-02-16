Сотрудник РАН Добрева назвала неприемлемыми условия мирного соглашения, выдвинутые Израилем в отношении Ирана

Младший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Евдокия Добрева в беседе с ИА НСН прокомментировала условия мирного соглашения, выдвинутые Израилем в отношении Ирана. Она подчеркнула, что предложенные Израилем условия, сформулированные премьер-министром Беньямином Нетаньяху, являются неприемлемыми для иранской стороны.

Условия, представленные Израилем, включают вывоз урана и демонтаж мощностей по его обогащению, ограничение радиуса действия иранских ракет и демонтаж поддерживаемых Ираном военизированных группировок в регионе. Добрева отметила, что Иран не ведет прямых переговоров с Израилем и, если и будут достигнуты какие-либо договоренности, то они будут проходить через посредников, таких как Соединенные Штаты.

Она подчеркнула, что в условиях текущей напряженности между Ираном и Израилем, а также между Ираном и США, достижение полного соглашения маловероятно. Однако возможна поэтапная реализация договоренностей, которая позволила бы отложить неизбежный конфликт. В частности, Иран может согласиться на частичные уступки в области ядерной программы, но, по мнению Добревой, маловероятно, что он откажется от своей ракетной программы.