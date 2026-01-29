Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов оценил реакцию европейских стран на инициативу президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» в беседе со «Звездой» . Он пришел к выводу, что причина отказа европейцев присоединиться к новому международному органу лежит в растущем антагонизме между США и Европой в рамках трансатлантического альянса.

По мнению Данилова, текущий конфликт США и Европы, вызванный разногласиями по ряду ключевых вопросов, препятствует установлению конструктивного диалога и совместной работы. Углубляющийся разрыв между сторонами создает дополнительные препятствия для функционирования Совета мира, предложенного Трампом.

Создание Совета изначально планировалось как механизм решения региональных конфликтов, однако отсутствие консенсуса между участниками и неудачи предыдущих мирных инициатив поставили под сомнение жизнеспособность проекта. Реализация Совета возможна только при условии преодоления разногласий между США и ЕС, что требует срочного принятия мер для укрепления доверительных отношений.