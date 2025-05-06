Научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин интерпретировал высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся американской роли во Второй мировой войне, как выражение концепции исключительности и особой миссии США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Трамп неоднократно утверждал, что именно Соединенные Штаты одержали полную победу над нацистской Германией, что, по мнению Блохина, отражает глубоко укоренившуюся американскую концепцию собственного превосходства и мессианства.

Историк отметил, что такие утверждения являются частью более широкого мировоззрения, в котором США позиционируются как несомненный лидер, защитник демократии и спаситель человечества. Именно это представление формирует основу национального самосознания американцев и находит отражение в публичных выступлениях лидеров страны.