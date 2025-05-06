Научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин интерпретировал высказывания президента США Дональда Трампа, касающиеся американской роли во Второй мировой войне, как выражение концепции исключительности и особой миссии США. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Трамп неоднократно утверждал, что именно Соединенные Штаты одержали полную победу над нацистской Германией, что, по мнению Блохина, отражает глубоко укоренившуюся американскую концепцию собственного превосходства и мессианства.
Историк отметил, что такие утверждения являются частью более широкого мировоззрения, в котором США позиционируются как несомненный лидер, защитник демократии и спаситель человечества. Именно это представление формирует основу национального самосознания американцев и находит отражение в публичных выступлениях лидеров страны.
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