Сотрудник РАН Биткова заявила, что румынскому политику Джордже Симиону может грозить уголовное дело

В отношении экс-кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщило ИА НСН.
Основанием могут послужить его связи с неолегионерскими организациями и подозрения в финансовых растратах, рассказала ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.
Ультраправый политик Джордже Симион уступил во втором туре выборов проевропейскому и провластному кандидату, мэру Бухареста Никушору Дану. Победу последнему обеспечили 54% голосов избирателей, тогда как Симион набрал 46%. Проигравший признал свое поражение.
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