Сотрудник РАН Биткова заявила, что румынскому политику Джордже Симиону может грозить уголовное дело

В отношении экс-кандидата в президенты Румынии, лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщило ИА НСН .

Основанием могут послужить его связи с неолегионерскими организациями и подозрения в финансовых растратах, рассказала ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

Ультраправый политик Джордже Симион уступил во втором туре выборов проевропейскому и провластному кандидату, мэру Бухареста Никушору Дану. Победу последнему обеспечили 54% голосов избирателей, тогда как Симион набрал 46%. Проигравший признал свое поражение.