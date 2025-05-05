Сотрудник РАН Биткова: Джордж Симион не получит должной поддержки из-за ультраправых взглядов

Ведущий научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова в интервью ИА НСН поделилась мнением о перспективах кандидата от ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона на выборах президента Румынии.

Джордже Симион успешно прошел в финал выборов, набрав в первом туре почти 41% голосов. Однако, как отмечает эксперт, победа ему маловероятна ввиду отсутствия достаточной поддержки среди широких слоев электората.

Биткова объяснила, что Симион смог пройти во второй тур выборов, так как являлся членом Европарламента и возглавлял официальную партию, а значит, отказать ему в регистрации было бы нарушением закона. В отличие от другого кандидата — Виктора Джорджеску, который был снят с выборов из-за отсутствия четкой предвыборной программы и подозрений в манипуляциях, Симион действовал строго в рамках законодательства.

Предвыборная кампания Симиона характеризовалась спокойной риторикой и отказом от агрессивных выпадов в адрес конкурентов. Однако основная причина низкой вероятности победы кроется в поддержке, которую окажут другим претендентам еврореалисты и центристы, объединившиеся против ультраправых взглядов Симиона. Кроме того, позиция Симиона по присоединению Молдовы к Румынии создает препятствия для дальнейшего успеха на политической сцене.