Сотни редких змей в штанах попытался провезти контрабандист из КНР

CNN: на таможне Китая поймали мужчину, который провозил в брюках 100 живых змей

В Китае сотрудники таможни задержали мужчину, который пытался ввезти в страну более сотни редких змей. Как сообщил телеканал CNN , контрабандист хотел перебраться через порт Футянь, а рептилий спрятал в штанах.

Путешественника остановили, когда он пытался выскользнуть из Гонконга в приграничный город Шэньчжэнь, уточнило издание Channel NewsAsia. При досмотре сотрудники таможни обнаружили, что карманы брюк пассажира были набиты шестью холщовыми сумками и заклеены скотчем.

«После вскрытия каждого мешка были обнаружены живые змеи всевозможных форм, размеров и цветов», — рассказали журналистам в таможенных органах страны.

Всего у мужчины изъяли 104 пресмыкающихся. Среди них были молочная змея, западная свиноносая змея, кукурузная змея (он же маисовый полоз), техасская крысиная змея и бычья змея.

«Ни один из видов не является ядовитым», — уточнили авторы материла.

Ранее таможенники пресекли вывоз 10 тонн морского огурца из России в Китай. Общая стоимость деликатеса превышала 100 миллионов рублей.