Сотни мигрантов устроили акцию протеста в Сеуте

Сбежавшие из Марокко мигранты потребовали от властей Испании оставить их в Сеуте

Сотни прибывших в испанский эксклав Сеута мигрантов из Марокко устроили на городском пляже акцию протеста. Они призвали власти Испании не отправлять их обратно на родину и предоставить убежище, сообщило агентство Reuters .

По информации источника, в эксклаве находятся до восьми тысяч мигрантов, прорвавшихся через государственную границу в июле.

Из-за нехватки ресурсов они вынуждены жить в окрестностях города и на пляже Эль-Трамполин.

Собравшиеся размахивают испанскими флагами и держат плакаты с надписями: «Мы тоже люди» и «Мы не хотим возвращаться в Марокко».

Сами мигранты заявляют, что бегут от нищеты и плохих условий труда на родине. Журналисты уточнили, что средняя зарплата квалифицированного специалиста в Марокко составляет около 234 доллара в месяц.

Ранее стало известно, что во время массового прорыва мигрантов в Сеуту в конце июля погибли около 100 человек.