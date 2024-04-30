Состояние Маска выросло почти на 40 млрд долларов за неделю | 360°

30 апреля 2024, 15:33
Состояние Маска выросло почти на 40 млрд долларов за неделю
BBI: состояние Маска выросло на 37 млрд долларов при сотрудничестве с Baidu
Состояние Илона Маска в последнюю неделю апреля увеличилось на 37,3 миллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, это самая большая недельная прибыль бизнесмена с марта 2022 года.
Накануне акции Tesla дорожали на фоне новостей о потенциальном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.
Реклама
«Маск добавил к своему состоянию 18,5 миллиарда долларов только в понедельник, что является 13-м по величине рыночным ежедневным доходом для любого миллиардера в индексе благосостояния Bloomberg», — указали авторы материала.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска. Как предполагали журналисты газеты The New York Times, помощь основателя SpaceX могла оказаться довольно кстати во время предвыборной кампании.
США
Доллары США
Доходы
SpaceX
Илон Маск
Реклама
Реклама