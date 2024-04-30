Состояние Маска выросло почти на 40 млрд долларов за неделю | 360°

Мир 30 апреля 2024, 15:33 Состояние Маска выросло почти на 40 млрд долларов за неделю BBI: состояние Маска выросло на 37 млрд долларов при сотрудничестве с Baidu IMAGO/Faye Sadou / Global Look Press

Читать 360 в

Состояние Илона Маска в последнюю неделю апреля увеличилось на 37,3 миллиарда долларов. По данным Bloomberg Billionaires Index, это самая большая недельная прибыль бизнесмена с марта 2022 года.

Накануне акции Tesla дорожали на фоне новостей о потенциальном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.

Реклама

«Маск добавил к своему состоянию 18,5 миллиарда долларов только в понедельник, что является 13-м по величине рыночным ежедневным доходом для любого миллиардера в индексе благосостояния Bloomberg», — указали авторы материала.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп попытался заручиться финансовой поддержкой миллиардера Илона Маска. Как предполагали журналисты газеты The New York Times, помощь основателя SpaceX могла оказаться довольно кстати во время предвыборной кампании.