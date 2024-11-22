Состоялась встреча Краснова с президентом Узбекистана

В Ташкенте состоялась встреча генпрокурора России Игоря Краснова с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщили на сайте надзорного ведомства РФ.

После ее завершения Краснов поблагодарил лидера Узбекистана за личную встречу, а также отметил плодотворное сотрудничество между прокуратурами обеих стран в плане борьбы с преступностью и защиты прав граждан.

Генпрокурор РФ отметил, что до этого обсудил со своим коллегой Нигматиллой Юлдашевым возможность проведения многосторонних международных мероприятий по наиболее актуальным направлениям их деятельности, в частности, улучшения методов борьбы «с современными криминальными вызовами». Кроме того, им также важно наращивать взаимодействие в сфере образования.

Краснов также высказался о поддержке узбекскими партнерами российской инициативы по разработке международной конвенции ООН, которая могла бы помешать использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

«Участие России и Узбекистана в первом в мире глобальном международном договоре такого формата закрепит за нашими странами лидирующую роль в этой сфере», — заявил Краснов.

В завершение генпрокурор России заявил, что надеется на дальнейшее расширение сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран и пожелал Мирзиееву успехов в решении государственных задач.

Краснов прибыл в Узбекистан по приглашению своего коллеги Юлдашева.