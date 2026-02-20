Сооснователь онлайн-гиганта ASOS Квентин Гриффитс выпал из окна в Таиланде

В Таиланде погиб 58-летний британский бизнесмен, сооснователь онлайн-гиганта модной индустрии ASOS Квентин Гриффитс. Об этом сообщила газета Daily Mail .

Полицейские заявили журналистам, что он выпал из окна своей квартиры на 17-м этаже в Паттайе.

Правоохранители не нашли в его апартаментах следов борьбы или беспорядка, однако все равно рассматривают возможность насильственного характера гибели. Конечные выводы о причине сделают только после комплексной судмедэкспертизы, на которую может уйти несколько месяцев.

ASOS основали в 2000 году в Лондоне. Аббревиатура в названии расшифровывается — As Seen On Screen («Как на экране»). Основная идея бренда заключалась в возможности приобрести одежду, которую зрители видели в фильмах и телепередачах.