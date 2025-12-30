Соловьев предложил новую версию устройства мира через объединение четырех держав

Будущее стабильное развитие мира возможно через создание нового объединения ведущих государств России, США, Китая и Индии. Такой прогноз в эфире телеканала «Россия 1» сделал ведущий Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что подобный экономический и энергетический союз вполне возможен благодаря общим границам России с Китаем и США.

«А если потом еще подтянуть Индию, тогда все развитие мировое XXI и XXII века будет зависеть именно от интересов этого квартета, которому не нужны войны, которым нужно стабильное развитие и каждый из которых может принести колоссально много», — заявил Соловьев.

Ведущий добавил, что такое объединение поставит под вопрос само существование единой Европы, которая сейчас старательно вмешивается во все мировые процессы.

«Конечно, я понимаю, что это прогноз, очень далекий от реальности, но как некий альтернативный вариант», — признался Соловьев.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой и угрозами в адрес стран БРИКС после заявления о возможности ввести единую валюту блока. Американский лидер объявил, что введет пошлины в 10%, а также санкции против всех стран объединения, если они совершат новую попытку отобрать у доллара статус мировой валюты.