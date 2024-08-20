Солдат КНДР сбежал в Южную Корею через границу на востоке страны

Северокорейский военнослужащий перебежал в Южную Корею через границу на востоке страны в ночь на 20 августа. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Солдат КНДР пересек границу в районе уезда Косон провинции Канвондо, который находится на самом восточном крае межкорейской границы, в зоне ответственности 22-й дивизии армии.

Собеседник агентства добавил, что передвижение солдата отслеживали после того, как он пересек демаркационную линию и начал двигаться на юг. Позже мужчину задержали. Военные передали перебежчика соответствующим органам, которые сейчас расследуют обстоятельства его перехода на юг.

По данным Министерства объединения Южной Кореи, в 2023 году в страну сбежали 196 северокорейцев, а по состоянию на конец июня 2024-го — число перебежчиков на юг составило 105 человек.

Ранее американский солдат Трэвис Кинг бежал из Южной Кореи в КНДР, чтобы скрыться от следствия. Его обвинили в дезертирстве, нападении на сослуживца, а также в склонении к производству детской порнографии.