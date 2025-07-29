«Союзмультфильм» проиграл в американском суде из-за прав на Чебурашку в Японии
Суд США доказал нарушение «Союзмультфильмом» при продаже прав на Чебурашку
Суд в США принял сторону LaRubInt Corp., подавшей иск против «Союзмультфильма» из-за лицензии на использование персонажей из мультфильма «Чебурашка». Об этом сообщили «Ведомости».
Стороны спора подали совместное письмо, согласно которому единственным подлежащим рассмотрению вопросом остался расчет убытков по претензиям истца.
Американская компания ранее получила исключительные права на использование образов Чебурашки, Шапокляк и крокодила Гены на территории Канады, Индии, Китая и Японии. LaRubInt Corp могла использовать персонажей с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года на любых видах продуктов и товаров, заплатила за это 60 тысяч долларов.
Спустя месяц LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания (CPLLP) в Японии уже продает товары с персонажами «Чебурашки» по лицензии «Союзмультфильма». Суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил договор, представив обеим компаниям продавать товары с персонажами детского мультфильма на одних и тех же территориях.
Ранее «Союзмультфильм» выиграл суд у латвийского канала «Пингвин ЛоЛо».