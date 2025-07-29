«Союзмультфильм» проиграл в американском суде из-за прав на Чебурашку в Японии

Суд в США принял сторону LaRubInt Corp., подавшей иск против «Союзмультфильма» из-за лицензии на использование персонажей из мультфильма «Чебурашка». Об этом сообщили «Ведомости» .

Стороны спора подали совместное письмо, согласно которому единственным подлежащим рассмотрению вопросом остался расчет убытков по претензиям истца.

Американская компания ранее получила исключительные права на использование образов Чебурашки, Шапокляк и крокодила Гены на территории Канады, Индии, Китая и Японии. LaRubInt Corp могла использовать персонажей с 1 сентября 2016 года по 31 августа 2021 года на любых видах продуктов и товаров, заплатила за это 60 тысяч долларов.

Спустя месяц LaRubInt Corp. обнаружила, что другая компания (CPLLP) в Японии уже продает товары с персонажами «Чебурашки» по лицензии «Союзмультфильма». Суд установил, что «Союзмультфильм» нарушил договор, представив обеим компаниям продавать товары с персонажами детского мультфильма на одних и тех же территориях.

Ранее «Союзмультфильм» выиграл суд у латвийского канала «Пингвин ЛоЛо».