Sohu: Запад может получить симметричный ответ на конфискацию активов России

По словам журналистов, власти РФ способны принять зеркальные меры в ответ на попытку присвоения государственных средств. Уже предусмотрено обращение к банкам и международным институтам, ответственным за хранение арестованных активов, с требованием возмещения убытков.

Если такие запросы останутся без удовлетворения, Россия пойдет на экспроприацию аналогичных зарубежных активов, размещенных на территории страны. Подобные намерения создают серьезные препятствия для Евросоюза.