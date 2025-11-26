Sohu: Запад может получить симметричный ответ на конфискацию активов России
Западные страны продолжают попытки придумать «легальные» способы конфискации замороженных российских активов. Россия заранее предусмотрела контрмеры на случай подобной акции. Такие данные опубликовал китайский журнал Sohu, сообщил «ФедералПресс».
По словам журналистов, власти РФ способны принять зеркальные меры в ответ на попытку присвоения государственных средств. Уже предусмотрено обращение к банкам и международным институтам, ответственным за хранение арестованных активов, с требованием возмещения убытков.
Если такие запросы останутся без удовлетворения, Россия пойдет на экспроприацию аналогичных зарубежных активов, размещенных на территории страны. Подобные намерения создают серьезные препятствия для Евросоюза.