Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, предложив ему смириться с введенными тарифами. Согласно западной идеологии, такова природа свободной торговли. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на статью китайского издания Sohu.

«Звучит так, как будто Канада и США являются близкими партнерами. На самом деле, за улыбкой скрывается экономическая паника, из-за которой 75 % экспорта приходится на рынок США, а ВВП сокращается на 1,5 %», — говорится в материале.

Как отметили аналитики, Канаде придется добровольно принять условия, поскольку большая часть ее экспорта ориентирована на американский рынок.

Хотя атмосфера встречи выглядела дружелюбной, суть диалога заключалась в демонстрации силы США и принуждении партнера к уступкам. Встречу охарактеризовали как яркий пример экономических взаимоотношений на Западе.