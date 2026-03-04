Sohu: война между США, Израилем и Ираном может создать для Китая окно возможностей для укрепления позиций

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой говорится о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на отношения между США и Китаем. Автор отмечает, что продолжающаяся война между США, Израилем и Ираном может создать для Китая окно возможностей для укрепления своих позиций на мировой арене.

В статье подчеркивается, что США, погрузившись в длительный конфликт на Ближнем Востоке, рискуют ослабить свое влияние в других регионах, включая тихоокеанский бассейн. Китай, воспользовавшись ситуацией, может укрепить свои позиции в Восточной Азии и на глобальном экономическом пространстве, написал «ФедералПресс».

США осознают, что долгосрочным противником является Китай, а не Иран, и поэтому стремятся нормализовать отношения с Пекином, предлагая возобновить инвестиционное сотрудничество. Это свидетельствует о том, что американская администрация понимает важность Китая для глобального баланса сил и стремится сохранить контроль над ситуацией, пишет издание.

Автор статьи подчеркивает, что Китай, используя свои экономические и дипломатические ресурсы, может добиться значительных успехов, даже не прибегая к военным действиям.