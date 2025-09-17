Sohu: Трамп начал битву за порты для усиления морского влияния США

Администрация президента США Дональда Трампа развернула борьбу за контроль над ключевыми морскими портами, стремясь укрепить американское военно-морское присутствие. Об этом говорится в материале китайского издания Sohu , сообщил « ФедералПресс ».

По мнению журналистов, стратегия американского лидера проста: в условиях возможного будущего конфликта США должны самостоятельно обеспечивать военную логистику, не рассчитывая на помощь союзников.

«Белый дом рассматривает возможность приобретения китайских акций в определенных портах через частные компании США или Запада, чтобы „вернуть эти ключевые узлы Западу“, — сказано в публикации.

Авторы статьи отметили, что стремление США контролировать морские пути отражает не столько реальные риски, сколько собственную озабоченность потерей доминирования.