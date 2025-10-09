Sohu: США торопятся разработать палубный истребитель из-за страха потерять лидерство в небе

Пентагон близок к заключению контракта на строительство палубного истребителя следующего поколения F/A-XX, предназначенного заменить самолеты F/A-18E/F Super Hornet. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на китайское издание Sohu.

По опубликованной информации, несмотря на внушительные инвестиции, проект столкнулся с рядом проблем.

«На первый взгляд, контракт на новый самолет выглядит как логичное обновление военной авиации. Однако, как признают в самом Минобороны США, запуск проекта на самом деле отражает гораздо более глубокую проблему: страх перед стремительным технологическим рывком Китая», — отметили авторы материала.

Причиной срочности американские военные считают успехи Китая в разработке авиационной техники, который стремительно приближается к созданию собственного аналогичного самолета.