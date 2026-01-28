Соединенные Штаты угрожают ввести 100-процентные пошлины на импорт из Канады, если та заключит новое торговое соглашение с Китаем. Аналитики описали такое заявление администрации Трампа как проявление политики силы, которая вызывает вопросы о возможности глобализации и международного сотрудничества в подобных условиях. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на статью Sohu.

Китайские политологи отметили, что действия США направлены на подрыв новой модели экономического партнерства между Канадой и Китаем. В Вашингтоне опасаются, что такое сотрудничество подорвет глобальную экономическую гегемонию Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что страна всегда придерживается концепции «взаимовыгодного сотрудничества». Новая связь с Канадой, по его словам, не направлена против третьих сторон и способствует стабильности мировой экономики.

В Пекине видят в угрозах Трампа стремление Америки доминировать в глобальной экономике и заставить другие страны следовать своим правилам. США все чаще используют экономические санкции и тарифные угрозы, чтобы достичь своих целей.

Деловые круги Канады заявляют, что не намерены уступать давлению со стороны США. Соглашение с Китаем они считают необходимой мерой в условиях глобальной экономической неопределенности и проявлением стремления к независимой дипломатии.

Эксперты указали, что торговые угрозы США теряют эффективность и укрепляют глобальное неприятие американской гегемонии. В многополярном мире односторонние действия вызывают консолидацию и могут привести к пересмотру глобального экономического порядка.