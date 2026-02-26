Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой сообщается о сложных переговорах между США и Китаем по поводу предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Китай. Несмотря на объявление американской стороной точных дат визита, официальные представители Китая отказались подтвердить информацию, подчеркнув, что вопрос остается открытым.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявил, что «в настоящее время нет никакой информации, которую можно было бы предоставить», что воспринимается как тонкий намек на отсутствие договоренности о сроках и параметрах визита, написал «ФедералПресс».

Интерес вызывает заявление Министерства торговли Китая, предлагающее отменить все односторонние пошлины и торговые ограничения, прежде чем начинать переговоры о визите Трампа. Такое условие свидетельствует о значительном влиянии торговой политики на развитие двусторонних отношений и подчеркивает стремление Китая к равноправному и справедливому сотрудничеству.

В статье также подчеркивается, что нынешняя ситуация в отношениях между двумя странами остается сложной и непредсказуемой, что затрудняет прогнозирование дальнейших событий.