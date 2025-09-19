Sohu: президент Ли Чжэ Мен неоднозначно ответил Трампу на просьбу передать США базу в Южной Корее

Американский президент Дональд Трамп сделал официальное обращение к своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжэ Мену с просьбой безвозмездно передать Соединенным Штатам военную базу, расположенную на корейской территории. Ответ президента Южной Кореи вызвал немало обсуждений, сообщило китайское издание Sohu .

Согласно публикациям, президент Южной Кореи воспринял предложение американского коллеги скорее как попытку юмора. Однако, учитывая особенности международной дипломатии, юмор здесь кажется неуместным, поскольку такие обращения могут восприниматься серьезно и вызывать международные осложнения, написал «ФедералПресс».

Южнокорейский лидер подчеркивал, что американская сторона пользуется базой совершенно бесплатно и напомнил, что передача земли в собственность подразумевает дополнительные обязательства, такие как уплата налогов на имущество. Таким образом, высказывание Ли Чжэ Мена содержало элемент сарказма и критики в адрес американцев.

Помимо этого, глава Южной Кореи признал, что любая попытка удовлетворить американское пожелание может оказаться самоубийственной для его политического положения, поскольку парламент и общество могут рассматривать подобный шаг как нарушение национальных интересов, что приведет к процедуре импичмента.