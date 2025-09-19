Sohu: президент Ли Чжэ Мен неоднозначно ответил Трампу на просьбу передать США базу в Южной Корее
Американский президент Дональд Трамп сделал официальное обращение к своему коллеге из Южной Кореи Ли Чжэ Мену с просьбой безвозмездно передать Соединенным Штатам военную базу, расположенную на корейской территории. Ответ президента Южной Кореи вызвал немало обсуждений, сообщило китайское издание Sohu.
Согласно публикациям, президент Южной Кореи воспринял предложение американского коллеги скорее как попытку юмора. Однако, учитывая особенности международной дипломатии, юмор здесь кажется неуместным, поскольку такие обращения могут восприниматься серьезно и вызывать международные осложнения, написал «ФедералПресс».
Южнокорейский лидер подчеркивал, что американская сторона пользуется базой совершенно бесплатно и напомнил, что передача земли в собственность подразумевает дополнительные обязательства, такие как уплата налогов на имущество. Таким образом, высказывание Ли Чжэ Мена содержало элемент сарказма и критики в адрес американцев.
Помимо этого, глава Южной Кореи признал, что любая попытка удовлетворить американское пожелание может оказаться самоубийственной для его политического положения, поскольку парламент и общество могут рассматривать подобный шаг как нарушение национальных интересов, что приведет к процедуре импичмента.