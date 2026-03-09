Тегеран ответил на совместные атаки США и Израиля, начавшиеся 28 февраля, осуществив массированные ракетные удары по американским объектам в регионе. Среди пострадавших оказались богатые союзники Вашингтона: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Катар. Арабские государства начинают испытывать разочарование и рассматривают возможность отказа от ранее заключенных контрактов с американцами, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на материал китайского издания Sohu.

По данным журналистов из КНР, ситуация напоминает кошмарный сценарий фильма катастрофического жанра: роскошные небоскребы богатых городов региона сотрясаются от взрывов, небо застилают клубы дыма от упавших ракет. Некоторые местные лидеры открыто говорят о намерении пересмотреть отношения с США, поскольку экономический ущерб становится неприемлемым.

Иранские власти подчеркнули, что ответственность за последствия несут сами государства Залива, позволившие разместить иностранные войска на своей земле. Особенно болезненным ударом стало убийство духовного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе израильско-американской операции. Шииты восприняли его гибель как акт мученичества, что лишь усилило решительность руководства страны.

Таким образом, региональные державы столкнулись с дилеммой: либо отказаться от американских военных объектов и вернуть контроль над собственной территорией, либо рисковать своими финансовыми активами и инфраструктурой, став мишенями иранских контрударов. Американская стратегия защиты союзников оказалась неэффективной, породив ощущение глубокого недоверия среди партнеров США, подчеркнули китайские аналитики.