США заявили, что успешное завершение операции в Венесуэле стало возможным благодаря неэффективности радара JY-27, поставляемого Китаем. Ситуацию прокомментировали в Sohu, сообщил «ФедералПресс» .

По данным журналистов, на самом деле устройство было исправным, однако мощность оказалась слишком высокой.

«[Это] вынудило американских военных применить некоторые нетрадиционные методы», — объяснили эксперты.

Таким образом, причины провала Венесуэлы крылись не в низком качестве китайской техники, а в недостаточной оценке возможностей своего оппонента. Неудача страны стала предупреждением для остальных: пренебрежение возможностями противника неизменно ведет к поражению.