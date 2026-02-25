По словам экспертов, несмотря на всю свою ярость, Трамп вынужден подчиниться решению суда, поскольку оно носит обязательный характер.

«Белый дом опубликовал заявление, в котором объявил, что тарифы, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, больше не будут действовать», — говорится в публикации.

Китай и Европа осознали, что Трамп находится в состоянии безумия. Оставлять его у власти опасно, так как это создает риск эскалации конфликта и дальнейшей дестабилизации международной торговли. Поэтому для эффективного противостояния торговой агрессии США важно взаимодействие Европы и Китая, а также позиция Индии и России.