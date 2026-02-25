Sohu: Китай и Европа понимают, что Трамп находится в состоянии безумия
Верховный суд США признал прежнюю систему тарифов, введенную администрацией президента Дональда Трампа, нелегитимной. Такая новость вызвала бурную реакцию главы Белого дома. Журналисты Sohu прокомментировали ситуацию, сообщил «ФедералПресс».
По словам экспертов, несмотря на всю свою ярость, Трамп вынужден подчиниться решению суда, поскольку оно носит обязательный характер.
«Белый дом опубликовал заявление, в котором объявил, что тарифы, введенные в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, больше не будут действовать», — говорится в публикации.
Китай и Европа осознали, что Трамп находится в состоянии безумия. Оставлять его у власти опасно, так как это создает риск эскалации конфликта и дальнейшей дестабилизации международной торговли. Поэтому для эффективного противостояния торговой агрессии США важно взаимодействие Европы и Китая, а также позиция Индии и России.