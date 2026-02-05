Канадско-американские отношения переживают кризис доверия. Бывший премьер-министр Стивен Харпер призвал страну повысить уровень своей автономии и снизить зависимость от соседней сверхдержавы. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию китайского издания Sohu.

Под угрозой оказалась арктическая стратегия, ведь общая граница с Гренландией составляет около трех тысяч километров, обеспечивая доступ к ресурсам и навигационным маршрутам.

Харпер подчеркнул необходимость инвестиций в безопасность, развитие экономики и укрепления военного присутствия в регионе. Он убежден, что свобода действий и политика требуют глубокого анализа и планирования на фоне новых климатических условий и потенциальных возможностей региона.

Канада стремится создать устойчивый баланс между сотрудничеством и независимой позицией, что позволит ей сохранить суверенитет и гарантировать национальную безопасность в условиях давления извне.