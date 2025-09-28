Sohu: Индия заставила США выбирать между санкционным Ираном и дешевой российской нефтью

США призвали Индию прекратить покупку российской нефти, угрожая торговыми ограничениями. В ответ Индия объявила, что снизит закупки у Москвы, если сможет легально получать нефть из Ирана и Венесуэлы. Китайский сайт Sohu назвал эти заявления публичным выяснением отношений на мировом энергетическом рынке. Со статьей ознакомился «ФедералПресс» .

Как отметили авторы материала, пока США и Европа были заняты антироссийскими санкциями, Индия, импортирующая до 90% своей нефти, воспользовалась ситуацией и приобрела российскую нефть по выгодной цене. Чтобы «связать Индию по рукам и ногам тарифами», американский лидер Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на индийские товары.

«Выбор России равнозначен возвращению Ирана к жизни; выбрав Иран, можно только наблюдать, как Индия продолжает покупать российскую нефть. Идеальная дилемма. И за этим на самом деле кроется более глубокий смысл. Экономика Индии быстро развивается, и ее спрос на энергоносители будет только расти и расти. США не стоит пугать Индию тарифами», — подчеркнули китайские журналисты.