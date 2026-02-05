Индия молчит относительно заявлений президента Дональда Трампа о прекращении закупок российской нефти. Премьер-министр Нарендра Моди подтвердил лишь снижение тарифов, однако не обещал отказаться от поставок из России. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на публикацию Sohu.

Авторы материала подчеркнули важность взаимовыгодного партнерства Москвы и Нью-Дели, основанного на долгосрочном сотрудничестве и низкой стоимости российского сырья. Вопрос о закупках венесуэльской нефти тоже вызывает сомнения, учитывая санкционный режим США и нестабильность поставок.

По мнению Китая, договоренность между США и Индией носит тактический характер и вряд ли существенно повлияет на общие тенденции. Военное и технологическое взаимодействие России и Индии продолжает развиваться, несмотря на давление со стороны Запада.

Важнейшие проекты включают производство Су-57 и гражданских самолетов, подчеркивая нерушимую основу двусторонних отношений. Таким образом, вопреки ожиданиям Вашингтона, экономические связи России и Индии останутся прочными вне зависимости от любых торговых соглашений.