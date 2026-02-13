Соединяющий Швецию и Польшу подводный электрокабель вышел из строя

Польша заявила о выходе из строя идущего в Швецию подводного электрокабеля

Проложенный по дну Балтийского моря электрокабель между Польшей и Швецией вышел из строя. Об этом сообщила пресс-служба компании «Польские электроэнергетические сети» в социальной сети X .

Как заявила пресс-служба, на работе энергосистем двух стран неисправность не сказалась.

«На данный момент все указывает на то, что отключение электроэнергии не было вызвано преднамеренными действиями. Ведется подготовка к ремонту поврежденного компонента», — уточнили в компании.

По данным энергетической биржи Nord Pool, кабель вышел из строя в ночь на пятницу, 13 февраля. Работы планировали провести днем, но по неизвестным причинам отложили.

В конце августа 2025 года прокурор Финляндии выступил с требованием приговорить к двум с половиной годам лишения свободы капитана танкера Eagle S и двух его помощников, обвиняемых в повреждении подводного кабеля EstLink 2, соединяющего Эстонию и Финляндию. По версии следствия, экипаж судна специально не поднял якорь, чтобы нарушить связь и энергоснабжение между странами.