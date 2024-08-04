Снижение угрозы эскалации между Россией и США заметили в МИД

Рябков: Россия и США избежали витка эскалации после разговора Белоусова и Остина

Переговоры между министром обороны России Андреем Белоусовым и руководителем оборонного ведомства США Ллойдом Остиным снизили угрозу эскалации между двумя странами. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что российский министр послал четкий сигнал американскому коллеге, который оказал положительный эффект.

«По некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел. Мы избежали нового эскалационного витка», — заявил Рябков.

Представитель МИД не уточнил о каких переговорах шла речь. В последний раз министр обороны России Андрей Белоусов и глава Пентагона Ллойд Остин вели переговоры 25 июля.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков раскрыл подробности беседы. Он уточнил, что Белоусов предупредил Остина о возможных провокациях со стороны ВСУ, которые невозможны без прямого содействия США.

Дипломат пояснил, что предупреждение направили для избежания эскалации, которая могла привести к серьезным последствиям.