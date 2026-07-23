СМИ узнали о планах США начать военную операцию против террористов в Мали

WP: США готовят отправку войск в Мали для удара по боевикам

Администрация США изучает возможность проведения военной операции в Мали для уничтожения сил террористической группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин»*. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Действующие и бывшие американские чиновники подтвердили, что Белый дом планирует нанести удар по боевикам.

При этом высокопоставленные официальные лица пока не достигли согласия по вопросу отправки войск.

По информации источника, заместитель помощника президента США Себастьян Горка активно лоббирует проведение боевых действий в Западной Африке.

Республика Мали на протяжении нескольких лет регулярно отражает атаки радикалов этой коалиции и повстанцев-туарегов.

В апреле вооруженные боевики атаковали ряд объектов в Мали, включая казармы регулярной армии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.