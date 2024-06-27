СМИ сообщили о планах IKEA вернуться на Украину

«Экономическая правда»: IKEA готовится к возвращению на Украину

Фото: Unsplash

Шведская компания IKEA планирует вернуться на Украину. Об этом сообщило местное издание «Экономическая правда», сославшись на источники на рынке.

Отмечается, что ретейлер уже приступил к техническим подготовительным работам. Когда вновь откроются магазины, пока неизвестно.

Компания приостановила работу на Украине после начала боевых действий и всего через год после появления первой торговой точки в Киеве. В августе 2022 года министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба призвал шведских производителей, в первую очередь IKEA, вернуться на украинский рынок.

В том же году ретейлер ушел и из России. По некоторым данным, освободившиеся торговые площади займет маркетплейс «Мегамаркет». В апреле-2024 источники СМИ утверждали, что переговоры об аренде уже приблизились к финалу. Кроме того, появлялась информация о том, что в российских торгово-развлекательных центрах «Мега» вместо IKEA могут открыть термальные комплексы «Термолэнд».

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте