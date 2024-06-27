СМИ сообщили о планах IKEA вернуться на Украину

Шведская компания IKEA планирует вернуться на Украину. Об этом сообщило местное издание «Экономическая правда», сославшись на источники на рынке.

Отмечается, что ретейлер уже приступил к техническим подготовительным работам. Когда вновь откроются магазины, пока неизвестно.

Компания приостановила работу на Украине после начала боевых действий и всего через год после появления первой торговой точки в Киеве. В августе 2022 года министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба призвал шведских производителей, в первую очередь IKEA, вернуться на украинский рынок.

В том же году ретейлер ушел и из России. По некоторым данным, освободившиеся торговые площади займет маркетплейс «Мегамаркет». В апреле-2024 источники СМИ утверждали, что переговоры об аренде уже приблизились к финалу. Кроме того, появлялась информация о том, что в российских торгово-развлекательных центрах «Мега» вместо IKEA могут открыть термальные комплексы «Термолэнд».