СМИ: израильский газ потечет на Кипр по новому трубопроводу

Энергетический проект Enegran станет первым прямым экспортером газа из Израиля в Европу. Компания планирует протянуть морской трубопровод длиной около 150 километров от месторождения Кариш к берегу Кипра. Газ поступит в электростанцию Vasilikos Power Station, расположенную рядом с Лимассолом. Об этом сообщил сайт «НефтьКапитал» со ссылкой на кипрскую прессу.

Газопровод сократит расходы острова на энергоресурсы почти вдвое, ведь поставки СПГ требуют затрат на транспортировку и регазификацию. Строительство займет всего полтора года.

Проект поддержали власти обеих сторон, но окончательно решение примут после согласования условий поставок с правительством Израиля и одобрения местным регулятором энергетики. Это первая реальная перспектива выхода израильского газа на европейский рынок, несмотря на предыдущие попытки доставки топлива через Грецию.