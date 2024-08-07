СМИ-иноагент «Голос Америки» отметило работу RT на Африканском континенте
СМИ-иноагент «Голос Америки»* отметило, что телеканалу RT удалось успешно закрепиться в ряде стран Африканского континента. Об этом сообщили на сайте телеканала.
В статье указывается, что для этого RT активно использует следующий нарратив: Россия никогда не была колониальной державой, а СССР помогал многим африканским странам в борьбе за освобождение от колониального господства.
Такие заявления «Голос Америки»* сделал, комментируя рекламную кампанию RT о борьбе с колониализмом.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017