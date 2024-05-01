Мир 01 мая 2024, 11:07 Служба безопасности Украины начала «охоту на диверсантов» в Киеве СБУ начала контрразведывательные мероприятия в Киеве РИА «Новости»

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Служба безопасности Украины начала «контрразведывательные мероприятия» в Шевченковском районе Киева. В Telegram-канале ведомства указано, что основной целью мероприятий станет проверка и усиление контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и мест массового пребывания людей.

«Служба безопасности проводит плановые контрразведывательные мероприятия на территории Шевченковского района Киева. Среди основных локаций — Софийская и Михайловская площади и прилегающая местность», — указано в сообщении.

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Как сообщила «Газета.ru», СБУ ищет диверсантов в центре Киева. Силовики выборочно останавливают граждан и проверяют у них документы, а также осматривают различные помещения на наличие «запрещенных предметов». Проверки проводят в офисах, зданиях и общественных местах, уточнил RT.

По информации николаевского подполья, как сообщило РИА «Новости», СБУ вышли на ловлю «нелояльных к власти граждан». Причина — преддверие полной нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала признать Службу безопасности Украины террористической структурой. Она напомнила, что украинские спецслужбы позволяют себе обстреливать мирные приграничные населенные пункты и убивать военкоров.