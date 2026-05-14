Словакия закрыла пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности

Словакия временно закрыла все пограничные переходы с Украиной. Об этом сообщила пресс-служба Финансового управления республики.

«По соображениям безопасности с 15:00 и до дальнейшего уведомления на границе с Украиной закрыты все пограничные переходы», — отметили в ведомстве.

Причины принятого решения в Финансовом управлении не уточнили.

Словакия в конце апреля возобновила прием нефти из России по нефтепроводу «Дружба», получив поставки спустя нескольких месяцев «блокады» со стороны Украины.

После этого ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций и кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Ранее эти инициативы блокировали Словакия и Венгрия из-за закрытия «Дружбы».

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину. По его словам, причин для этого нет.