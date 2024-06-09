Слоны принца Гарри стали убивать жителей Малавии

DM: слоны благотворительной организации принца Гарри убивают жителей Малавии

Фото: Freepik

В Малави местные жители пожаловались на слонов-убийц. Животных завезли в африканскую страну Международный фонд защиты животных и African Parks, где британский принц Гарри входит в совет директоров, сообщило Daily Mail.

В одной из деревень Малави взбесившийся слон напал на девочку с матерью. Он растоптал женщину, а ребенок получил травмы. На счету слонов уже девять жертв.

Местный активист Майк Лабушань обвинил благотворительные организации в том, что их слоны терроризируют население. По его словам, в Малави привезли более 260 слонов и оставили их в парке.

Лабушань задался вопросом, как отреагировала бы общественность, если бы африканская благотворительная организация выпустила гиен в пригороде Лондона и они убили бы девять человек.

Ранее в Индии слон напал на дом, в котором спали дети. Он растоптал семилетнюю девочку и покалечил ее брата.

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