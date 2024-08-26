Сломанный танкер перекрыл проход через Босфор

TRT Haber: транзит через пролив Босфор приостановили из-за поломки танкера

Liu Lei/XinHua
Фото: Liu Lei/XinHua/Global Look Press

Транзит кораблей через пролив Босфор в Стамбуле приостановили из-за неисправного танкера. Об этом сообщило издание TRT Haber.

«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — отметили в сообщении.

Известно, что танкер ходит под флагом Панамы. Он направлялся из Новороссийска в Бенгази в Ливии, по другой версии судно следовало из Румынии в Ливию. К неисправному танкеру направили три буксира.

Подобное случалось в марте этого года, когда из-за густого тумана у пролива скопилось около трех сотен судов с обеих сторон. Решение о приостановке судоходства приняла береговая охрана Турции.

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

Ефимов: Солнцево обеспечат деловой, социальной и спортивной инфраструктурой

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте