Сломанный танкер перекрыл проход через Босфор

Транзит кораблей через пролив Босфор в Стамбуле приостановили из-за неисправного танкера. Об этом сообщило издание TRT Haber .

«Транзит судов через Босфор временно приостановлен в обе стороны из-за поломки двигателя у танкера Sredina», — отметили в сообщении.

Известно, что танкер ходит под флагом Панамы. Он направлялся из Новороссийска в Бенгази в Ливии, по другой версии судно следовало из Румынии в Ливию. К неисправному танкеру направили три буксира.

Подобное случалось в марте этого года, когда из-за густого тумана у пролива скопилось около трех сотен судов с обеих сторон. Решение о приостановке судоходства приняла береговая охрана Турции.