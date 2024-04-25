Следов взрыва на вещах с упавшего Ту-154 Качиньского не нашли | 360°

Мир 25 апреля 2024, 20:20 Следов взрыва на вещах с упавшего Ту-154 Качиньского не нашли Прокуратура Польши: экспертиза не подтвердила взрыв на борту Качиньского РИА «Новости»

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Повторные экспертизы остатков вещей с борта упавшего под Смоленском самолета Ту-154 с польской делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским не обнаружили следов взрыва. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил представитель Генеральной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак.

Представители ведомства провели встречу с родственниками погибших на борту президента Польши, чтобы рассказать о ходе продолжающегося расследования. По словам Новака, беседа продолжалась около полутора часов.

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«Прокурор представил информацию о физико-химических испытаниях. Установлено, что на предметах, которые были обследованы, не было обнаружено следов, указывающих на взрыв», — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что также участников встречи ознакомили с результатами проверки записей регистраторов и параметров полета, а также данными о проведенных медико-судебных экспертизах.

Потерявшая в авиакатастрофе отца участница встречи Малгожата Вассерман заявила журналистам, что пока прокуратура не отказалась от версии про взрыв на борту и точно определить причину аварии не может.

Первую правительственную комиссию, которая занималась расследованием крушения самолета Качиньского, расформировали в конце прошлого года. Принимавших участие в исследовании экспертов уличили в сокрытии важных данных и лжи.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского с делегацией из 88 человек и восьми членов экипажа потерпел крушение около Смоленска 10 апреля 2010 года во время захода на посадку. Никто из находившихся на борту не выжил.