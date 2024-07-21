Сквоттеры пробрались на арестованные яхты россиян за рубежом

Арестованные решением суды из-за западных санкций яхты в странах Запада превратились в объекты интереса сквоттеров. Об этом сообщила газета Financial Times.

Такая ситуация произошла с яхтой Phi, которая принадлежит, по предварительной информации, российскому девелоперу.

«Представляющий интересы владельцев Phi адвокат из Jaffa & Co Пол Дики заявил, что яхту атаковали сквоттеры», — отметили журналисты.

В статье говорится, что на борт судна прикрепили табличку, предупреждающую об ответственности за проникновение на судно. Также на яхте Lady Anastasia, у которой также российский владелец, произошли диверсии. Работавший там украинский механик попытался ее умышленно потопить.

Сквоттинг — это самовольное заселение имущества или пустого дома. Нередко сквоттеры захватывают именно пустующее жилье, хозяева которого уехали за границу или в отпуск. При этом в законодательстве многих стран на Западе прописано, что если такие люди проживут в чужом жилье 10–15 лет, то смогут оформить его в собственность.