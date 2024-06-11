Скутерист из Рима врезался в дикого кабана и погиб

Giornale: водитель скутера в Риме столкнулся с кабаном на трассе и погиб

Водитель скутера из Рима попал в ДТП с кабаном. Дикое животное выскочило на дорогу, по которой ехал 58-летний мужчина. От полученных травм он скончался в больнице, сообщила газета Giornale .

Авария произошла на северной окраине города. Мужчина ехал по дороге за пределами кольцевой автомагистрали. Водитель — по данным издания, сын владельца крупного производителя минеральной воды — умер в больнице через несколько часов после ДТП. Кабан скончался на месте.

Издание отметило, что дикие животные в Италии нередко провоцируют аварии. После ковидного локдауна количество кабанов в стране выросло на 15%, сейчас их около 2,3 миллиона.

В 2022 году в Краснодарском крае водитель «Газели» сбил 16 кабанов и бросил трупы на дороге. Позже мужчина пояснил, что животные выбежали на дорогу неожиданно, и он не успел сориентироваться.