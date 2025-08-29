Скрывшая беременность индийская старшеклассница родила в туалете школы

Ученица государственной школы-интерната в индийском штате Махараштра родила мальчика в туалете учебного заведения. Местные власти объявили об увольнении директора школы, смотрителя общежития и двух учителей за неисполнение своих служебных обязанностей. Об этом сообщила газета The Times of India .

Руководитель управления среднего образования штата Карнатака Кантарджу объяснил, что по правилам школы, ученики раз в месяц проходят обязательный медицинский осмотр. Пропустить беременность 17-летней девочки руководство школы не могло.

«Представители учебного заведения не приняли никаких мер, чтобы пресечь эту ситуацию, не передали девочку врачам для наблюдения и не ограничили ее нагрузки пока она не родила в туалете», — заявил чиновник.

Молодую маму и ребенка доставили в больницу, где они получают необходимый уход. Кантарджу подчеркнул, что кроме увольнения всех отстраненных от работы сотрудников учебного заведения ждет административное взыскание.

Сейчас сотрудники управления проводят дополнительные проверки по другим работникам школы.

Во вторник,26 августа, стало известно, что полиция штата Оклахома арестовала местную пару, чья 11-летняя дочь родила ребенка дома. В ходе расследования выяснилось, что девочка мать и отчим знали о беременности девочки, но к врачу ее не отправляли. Паре предъявили обвинение в неисполнении родительских обязанностей.