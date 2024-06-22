Скрипали отказались участвовать в суде по делу об отравлении

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не хотят участвовать в слушаниях по делу об отравлении в Солсбери, так как опасаются за свою безопасность. Об этом сообщила газета The Guardian .

По данным газеты, Скрипали считают, что предоставили достаточно данных полиции, и их личное участие в суде необязательно. Но родственники британки Дон Стерджес, которая погибла от отравления, считают, что Скрипалей необходимо включить в список свидетелей.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Слушания по делу об отравлении в Солсбери начнутся в октябре 2024 года.

Ранее в российском МИД сообщили, что Юлия Скрипаль отказалась от консульского содействия Москвы. Такая информация содержится в ответной ноте британских властей на запрос российских дипломатических служб.

Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за госизмену, и его дочь Юлию отравили в Солсбери в марте 2018 года. Спустя четыре месяца в больницу с отравлением попали жители соседнего городка Эймсбери — 44-летняя Дон Стерджес и ее гражданский муж 45-летний Чарли Роули. Спустя несколько дней Стерджес скончалась, а Роули выжил. Английские полицейские заявили, что британцы отравились тем же веществом, что и Скрипали.