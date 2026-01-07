Скончался сын экс-президента США Рональда Рейгана

Майкл Рейган, сын 40-го президента США Рональда Рейгана, скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет. О его смерти сообщила семья телеканалу ABC News .

Рейган умер 4 января в окружении родных. Семья назвала его любящим мужем, отцом и дедом, выразив глубокую скорбь по поводу его утраты.

Как сообщили в Young America’s Foundation, Рейган скончался после долгой борьбы с раком.

Майкл Рейган — один из пятерых детей Рональда Рейгана. Бывший президент и его первая жена, актриса Джейн Уаймен, усыновили мальчика 18 марта 1945 года. В этом же браке родились дочери Морин Рейган и Кристин Рейган. Морин умерла в 2001 году, а Кристин — в младенчестве. От второго брака с Нэнси Рейган у Рональда появились еще двое детей: Патти Дэвис и Рон Рейган.

Майкл прославился как консервативный политический комментатор и радиоведущий с общенациональной синдикацией. Он также автор книг и активный оратор. В Фонде и Институте президентской библиотеки Рональда Рейгана его считают верным хранителем наследия отца.