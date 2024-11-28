Скончался палач, казнивший немецкого нациста Эйхмана

В возрасте 83 лет скончался Шалом Нагар, бывший офицер Управления тюрем Израиля, который казнил нацистского «архитектора Холокоста» Адольфа Эйхмана. Об этом сообщил израильский «7 Канал» .

Дело оберштурмбаннфюрера СС Эйхмана стало одним из самых громких в ХХ веке. После того, как советские войска взяли Берлин, Эйхман бежал в Италию, а оттуда перебрался в Аргентину.

Израильская разведка Моссад напала на след нациста в 1958 году. После тщательной подготовки в 1960 году израильские спецслужбы похитили Эйхмана и тайком вывезли в Израиль.

В 1961 году суд над нацистом завершился вынесением смертного приговора.

Нагар привел приговор в исполнение, повесив Эйхмана, после чего сжег его тело. Личность палача долгое время скрывалась, а сам он долго страдал от кошмаров и в итоге обратился к религии.

В апреле прошлого года на 104-м году жизни умер Бенджамин Ференц, последний обвинитель на Нюрнбергском процессе. Мужчина побывал во многих концентрационных лагерях в первые дни, а порой и часы после их освобождения.