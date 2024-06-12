Скончалась известная французская певица Франсуаза Арди

Фото: Freepik

Французская певица Франсуаза Арди умерла на 81-м году жизни. Об этом сообщил телеканал BFMTV, сославшись на ее близких.

«Франсуаза Арди ушла. Элегантная певица, икона шестидесятых скончалась. Француженке с культовым и вневременным стилем, ведущей фигуре движения „йе-йе“ было 80 лет», — сообщили журналисты.

Также сын артистки, музыкант Тома Дютрон опубликовал в соцсетях фотографию матери. Снимок мужчина подписал, как «Мама ушла».

Звезда с 2004 года страдала от лимфомы, в 2015-м болезнь обострилась. Примерно через четыре года после этого выяснилось, что у нее появилось еще одна злокачественная опухоль. В марте 2024-го вокалистка сообщила, что больше не сможет исполнять песни.

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